Roggi: “Pradè merita rispetto, adesso tocca ai calciatori”

Moreno Roggi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:

Intanto è giusto complimentarsi con Pradè, ieri si è assunto le proprie responsabilità come capo dell’area tecnica. Quella che ha fatto merita rispetto, non era semplice. Sono d’accordo con lui quando dice che abbiamo una buona squadra che purtroppo ha difficoltà ad esprimere le proprie qualità. Non riescono a compattarsi, i risultati non arrivano. Ognuno di loro deve assumersi le proprie responsabilità, i dirigenti non possono scendere in campo.