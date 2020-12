Pin sulla panchina viola 13 anni dopo: tocca a lui riportare la Fiorentina alla vittoria

Mentre Firenze metabolizza la positività al Covid di mister Cesare Prandelli, Gabriele Pin si prepara a sedere sulla panchina viola nella gara di lunedì contro il Genoa, ben 13 anni dopo l’ultima volta. La prima volta fu un Reggina-Fiorentina del 25 novembre 2007 e per Prandelli erano i drammatici giorni che precedevano la scomparsa dell’adorata moglie Manuela, Pin replicò qualche giorno dopo nella sfida con l’AEK Atene. Lo storico vice di Prandelli è pronto a raccogliere nuovamente la sfida, il feeling con Cesare è ai massimi livelli e non c’è più tempo per ulteriori passi falsi visto che i 3 punti in campionato mancano da oltre un mese. Invertire il trend è un obbligo, Pin è pronto a sedere in panchina nella speranza che Prandelli vinca la battaglia con il Covid il prima possibile. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

