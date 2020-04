Robinho e quell’aneddoto su Micah Richards: “Usciva più di me!”

In una lunga intervista a Marca, l’ex Milan (tra le altre) Robinho racconta tanti retroscena e aneddoti sulla sua carriera e sul rapporto con i compagni. Fra i vari aneddoti, che raccolgono anche molte esperienze extra-campo, il brasiliano cita anche un ex viola come Micah Richards, incrociato ai tempi del City:

A Manchester stavo bene, anche per i club, i ristoranti e… le discoteche. Mi divertivo. Ma gli inglesi facevano festa più dei brasiliani: Hart era sempre fuori, così come Richards e Wright-Phillips. Ma quando uscivamo, i brasiliani ci prendevano sempre.

