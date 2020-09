Ripartono le indagini nel caso Suarez, domani vertice in Procura

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, domani alla Procura di Perugia è in programma un nuovo vertice investigativo per proseguire l’indagine sul contestato esame di Suarez. L’intenzione è quella di definire un quadro completo dopo le numerose fughe di notizie e pubblicazioni delle intercettazioni. In un prossimo futuro non sono escluse eventuali audizioni con i protagonisti della vicenda, incluso Luis Suarez.

