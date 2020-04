Ripartenza Serie A: il governo frena. Il protocollo sotto esame

È probabile che oggi si decida di prendere tempo. O comunque si decida poco. Il super vertice organizzato dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora con il mondo del calcio – scrive La Gazzetta dello Sport – non pronuncerà l’ultima parola sulla ripartenza del pallone. D’altronde le parole di lunedì sera sul “nulla di certo né per gli allenamenti né tantomeno per le partite” pronunciato da Spadafora (LEGGI) è stato eloquente. È possibile però che ci sia una parziale, prima, apertura: l’ipotesi che sia possibile riprendere ad allenarsi in forma individuale. Un varco che sarebbe concesso anche agli sport di squadra, non soltanto a quelli delle discipline individuali, per i quali il via libera dopo quasi un mese di stop è dato per scontato. Ma questo via libera potrebbe essere limitato, riguarderà quindi soltanto la prima parte della ripresa, quella in cui sarà possibile osservare il cosiddetto distanziamento (che il protocollo della commissione medica della Figc ha fissato in due metri).

Il fatto è che non si può certo decidere di far ripartire il calcio a pieno regime quando ancora non è chiaro quali settori potranno rimettersi in moto il 4 maggio: il Dpcm arriverà presumibilmente soltanto all’inizio della prossima settimana. Oggi, però, il protocollo sarà illustrato per la prima volta in un contesto governativo e se non altro si potrà fare il punto di possibili criticità.