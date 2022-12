Riparte GoalCar con Carletto Dj. Protagonista Miccoli e la Fiorentina

Riparte GoalCar ogni mercoledì mattina sul canale Yutube di NoLogicTv. Sei calciatori siedono sull'auto guidata da Carlo Nicoletti alias Carletto Dj grande tifoso viola e parlano del loro passato raccontando tante aneddoti legati al passato sportivo e alla vita privata. La prima puntata ha come protagonista Fabrizio Miccoli che racconta molte cose sul suo passato in viola: un episodio insomma tutto da vedere. Gli altri protagonisti sul canale ogni mercoledì mattina saranno Chevanton, Vucinic, Moriero e Pasculli e un altro ex viola come Pasquale Bruno.