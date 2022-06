Ripa: “Servono almeno 16 titolari per affrontare la stagione”

"La rosa di quest'anno dovrà essere attrezzata per 3 competizioni. Anche per la Coppa Italia, competizione importante per i viola come abbiamo visto quest'anno"

"La rosa di quest'anno dovrà essere attrezzata per 3 competizioni. Anche per la Coppa Italia, competizione importante per i viola come abbiamo visto quest'anno. Ci vorranno almeno 16 titolari per affrontare così tante competizioni. Quando c'è una rosa ampia puoi avere un gruppo forte sfruttando anche i giocatori meno protagonisti in campo. Anche il Real di Ancelotti ha vinto grazie alle riserve. È troppo importante avere un gruppo coeso. Con la squadra simile all'anno scorso Italiano ha saputo proporre un gioco diverso. La squadra ha risposto bene, e l'allenatore ha saputo valorizzare la rosa. A livello tecnico tanti sono bravi come allenatori, ma la bravura sta soprattutto nel trovare la chiave giusta per ogni giocatore"