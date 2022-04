Rimpianto Traorè, ora vale 30 milioni. “Lo vuole il Napoli”

Nel gennaio 2019 la Fiorentina ufficializzò l'acquisto di Traorè dall'Empoli per circa 12 milioni. Ma il giocatore non ha mai vestito la maglia viola

A distanza di tre anni, la storia tra Hamed Junior Traorè e la Fiorentina resta ancora un mistero. Uno dei pochi casi in cui un acquisto già ufficializzato , finì per sfumare senza mai avere spiegazioni ufficiali. Si parlò di visite mediche che non avevano convinto i medici viola, seguirono smentite varie, poi arrivò la cessione del club da Della Valle a Commisso e l'accordo (da 12 milioni) andò in cavalleria.

Oggi Traorè, dopo un paio di stagioni tra alti e bassi, si è consacrato come grande talento nel Sassuolo: 5 gol e 4 assist in questo campionato e le tante sirene di mercato come rivelato dall'ad neroverde Carnevali alla Gazzetta dello Sport: "Traore piace al Napoli e in Premier League, sicuramente ha grandi qualità. C’è una cifra base che vale per tutti i nostri giocatori più forti: si parte da 30 milioni e poi si valuta caso per caso" ha detto il dirigente.