Riecco Sottil: il viola in prestito torna tra i convocati del Cagliari

Dopo un vero e proprio calvario, il giovane esterno torna a riassaporare il clima partita

Di nuovo tra i convocati di Leonardo Semplici: per Riccardo Sottil quella di oggi è sicuramente una giornata importante, dopo il lungo stop per il problema alla coscia sinistra. Adesso il giovane esterno offensivo ritorna quantomeno a riassaporare il clima partita, dopo un inizio di campionato che lo aveva visto tra i migliori nel Cagliari, all'epoca guidato da Eusebio Di Francesco. In prestito dalla Fiorentina fino a giugno, Sottil ha disputato la sua ultima partita in stagione contro il Sassuolo, lo scorso 31 gennaio. Poi lo stop, durato quasi tre mesi. Adesso il ritorno, in attesa di capire, anche lui come tanti altri, quale sarà il suo futuro nella prossima stagione.