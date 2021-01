Sottil, il Cagliari ci prova per il riscatto. Secco no della Fiorentina

Dopo una buona prima parte di stagione in Sardegna, il Cagliari riprova l’assalto a Riccardo Sottil. Come scrive La Nazione, il giocatore di proprietà della Fiorentina resterà nel capoluogo sardo in prestito fino a giugno, per poi far ritorno alla Fiorentina. Il Cagliari ha deciso di bussare di nuovo alla porta di Pradè con l’obiettivo di riscattare il giocatore, ma anche stavolta ha ricevuto una risposta negativa da parte della Fiorentina.

