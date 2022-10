Ricordate Laurini? Il francese appende gli scarpini al chiodo e diventa talent-scout

L'ormai ex terzino destro sarà un nuovo dirigente dell'Empoli

Come racconta su Twitter il collega esperto di mercato Nicolò Schira, l'ex terzino destro della Fiorentina Vincent Laurini dice basta al calcio giocato. Il calciatore francese, infatti, terminata la sua esperienza nel Parma, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo ed intraprendere la carriera di dirigente. Intanto riparte dalla Toscana, visto che sarà uno dei talent-scout dell'Empoli, società in cui ha militato per cinque stagioni, dal 2012 al 2017, prima di approdare, appunto, alla Fiorentina.