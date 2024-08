Ricordate Corradini? Il sogno A è svanito, ora va verso la discesa in C

Parabola discendente

Il mediano, chiuso da elementi più esperti e complice una stagione decisamente sottotono degli aquilotti (salvi solo all'ultima giornata) non ha mai trovato spazio nel torneo cadetto, giocando soltanto uno spezzone del match di Coppa Italia contro il Sassuolo con Alvini in panchina. Nemmeno l'avvento di D'Angelo ha cambiato le cose e quando sembrava che ora lo Spezia potesse dargli una chance l'arrivo di Degli Innocenti nello stesso ruolo lo ha messo ufficialmente tra i partenti. Come si legge su Spezia1906.com, ora per Corradini si apriranno due opzioni in Serie C, entrambe in Umbria: Gubbio o Ternana, con una definizione che avverrà a breve. Probabilmente non quello che sperava, ma che se non altro gli permetterà di giocare con continuità senza perdere un'altra stagione.