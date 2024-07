Ribery torna a vivere nei pressi di Firenze: ecco dove

Una nuova casa

Questa volta il campione francese ha scelto le colline sopra l'Antella per affittare una villa con piscina. Mentre moglie e figli restano a Monaco di Baviera, a fare compagnia a Ribery sono presenti alcuni cugini dell'ex calciatore. Non è da escludere che, una volta terminato il corso (a settembre), l'ex viola possa trovare una squadra da pilotare per restare in zona. A riportarlo è QuiAntella.it.