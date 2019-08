Ribery, sirene mediorientali all’orizzonte. L’Europa si allontana

Sulle pagine del quotidiano tedesco Bild si ipotizza il futuro di Franck Ribéry, il cui nome ha rimbalzato qualche giorno fa dalle parti di Firenze. Il francese aveva fatto un pensierino non rifiutando categoricamente la proposta della Fiorentina che però non è riuscita ad accontentarlo in tutto e per tutto in aggiunta alla mancanza delle coppe europee. I due fattori hanno giocato in sfavore dei viola e così Ribery è sfumato. E adesso cosa potrebbe succedere? Da escludere un ritorno in patria dopo gli otto anni passati al Bayern (solo il Marsiglia ha quale flebile speranza di ottenere il suo ok), il giocatore potrebbe chiudere la carriera in Arabia Saudita o in Qatar, seguendo le orme di ormai tanti vecchi campioni, come per esempio Xavi Hernandez. Anche quelle squadre non giocheranno competizioni importanti, ma di certo l’ingaggio non sarà dei peggiori e, si sa, pecunia non olet….

MA DALLA GERMANIA ARRIVANO PISTE MEGLIO PERCORRIBILI: CONOSCIAMOLE CON L’ESPERTO