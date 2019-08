Ribery-mania, la maglia del francese va già a ruba: impennata di vendite

Ribery mania e casacca numero 7 del francese messa in vendita a tempo di record. Risultato? Ad oggi sono già state vendute circa 400-500 magliette viola con il nome dell’ex Bayern Monaco stampato sul retro, prova pratica dell’entusiasmo che si respira a Firenze in questi giorni. A riportarlo è Sky Sport. LA FIORENTINA TORNA IN PRIMA PAGINA: RIBERY E BOATENG COLPI SOCIAL DA 7,5 MLN DI FOLLOWERS. LA STRATEGIA DI COMMISSO