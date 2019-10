Ribery, il campione e la forza dalla cicatrice. Frey: “Molti vedono solo punta dell’iceberg”

L’ex viola Sebastien Frey, ieri presente al Franchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana. Queste le sue parole: “Ho fatto assaggiare la pappa al pomodoro a Ribery e gli è piaciuta tantissimo. E’ sempre protagonista, non solo per qualità e professionalità ma anche per la sua umanità. Lascerà il segno a Firenze. Lui sa da dove viene, la fatica che ha fatto per diventare un campione. La punta dell’iceberg è il grande giocatore ma io conosco anche tutto il resto, la forza che ha avuto per andare avanti anche dopo il suo incidente. Come ha detto anche lui, la sua cicatrice non la toglierà mai perché gli ha dato grande forza, lo ha spinto a sacrificarsi per diventare un campione. Di Firenze gli piace tutto, come a tutti i giocatori che arrivano qui del resto. A fine carriera tornerà in Germania ma tornerà di scuro anche a Firenze”. E LA FIESOLE DEDICA UN CORO DAL SAPORE ANNI ’90 AL NUMERO 7 VIOLA