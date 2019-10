Battiti di mani ritmati, intervallati dal nome del nuovo idolo della Fiorentina: non Ribery, ma “Franck“, a sottolineare l’amore dei tifosi per un professionista che sta dando tutto a 36 anni per la maglia viola. Ecco dunque descritto il coro della Fiesole per Franck Ribery, omaggiato con un canto che ricorda molto quello dedicato a Schwarz negli anni ’90. Qualcosa ci dice che non sarà l’ultimo…