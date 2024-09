Ribery e un altro ex viola: i nuovi allenatori UEFA A ufficializzati dalla FIGC

Nuovi allenatori UEFA A ufficializzati dalla FIGC: presenti l'ex attaccante Franck Ribery e anche un altro ex Fiorentina

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico Figc i nuovi allenatori UEFA A, che hanno superato nei giorni scorsi gli esami finali del corso. I neo tecnici, come scrive l'ANSA, avevano seguito tra giugno e luglio - nelle aule e sui campi di Coverciano - le 192 ore di programma didattico e adesso con questa qualifica, che rappresenta la seconda abilitazione massima per un allenatore riconosciuta a livello europeo, potranno guidare tutte le giovanili (incluse le Primavera), tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa.