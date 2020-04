Difficile non sentir parlare di te 365 giorni l’anno se il tuo nome è Franck Ribery. A volte positivamente, altre… un po’ meno. E’ il caso di Karine Le Marchand, accusata dall’asso della Fiorentina e dal suo avvocato di “insulto pubblico attraverso l’uso di un fotomontaggio”, si legge sul sito di RMC Sport. Il casus belli è riconducibile ad una gag in cui la conduttrice televisiva prendeva in giro Ribery per la sua imperfetta padronanza della lingua francese.

La reazione del giocatore, attraverso il suo avvocato, non si è fatta attendere: “Certi commenti sul sig. Franck Ribery sono inaccettabili – recita la lettera fatta recapitare alla Le Marchand – perché tendono a sminuirlo e ad incoraggiare gli utenti dei social network a disprezzarlo. Quando sei un personaggio pubblico è facile diventare bersaglio di critiche gratuite”.

Nella lettera viene poi specificato che oltre al danno d’immagine, anche la famiglia del n°7 viola potrebbe risentirne qualora i figli riuscissero ad avere accesso al video della presa in giro. L’avvertimento sulla possibile azione legale è partito, ma Ribery, considerata anche la crisi sanitaria che pone gran parte delle cose in secondo piano, ha voluto lasciare una porta aperta: “Una via d’uscita fuori dal campo giudiziario”. La presentatrice chiederà scusa, si chiede il sito?