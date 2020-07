Ribery, domenica storta: svaligiata la villa di Bagno a Ripoli

Domenica storta per Franck Ribery. Prima l’infortunio contro il Parma (ma niente di serio), poi il furto. Come scrive, infatti, il sito di Repubblica Firenze, di ritorno dalla città emiliana, il francese ha trovato la sua villa di Bagno a Ripoli svaligiata. Sono stati subito chiamati i carabinieri che hanno perlustrato l’area, ma dei ladri nessuna traccia. Ancora in corso l’inventario per una precisa stima del colpo, ma secondo i primi accertamenti il bottino è piuttosto ingente. Rubati, tra le altre cose, gioielli e oggetti preziosi.