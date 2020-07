Rettore: “Il mio Verona deve imparare a gestirsi, contro la Fiorentina…”

La famosa cantautrice Donatella Rettore, grande tifosa dell’Hellas Verona, ha parlato a Tuttosport riguardo al match di stasera con la Fiorentina (LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA): “Sarà dura, perché contro i viola non siamo mai riusciti a spuntarla. Ma stavolta dobbiamo chiudere i pugni, scendere in campo con la mentalità vincente e leggere bene la partita. Il nostro difetto principale è quello di partire troppi caricati e non saper reggere i novanta minuti”.