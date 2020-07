La probabile formazione: Fiorentina a trazione anteriore. Cutrone dal 1′, torna la difesa titolare

Un 3-4-3 dalla spiccata propensione offensiva, il ritorno di Cutrone dal 1′ e la conferma di Chiesa nonostante il prolungato periodo di appannamento. I quotidiani in edicola oggi sembrano tutti d’accordo sull’undici anti-Verona: con il rientro dalla squalifica di Pezzella, la difesa è al gran completo con Milenkovic e Caceres ai suoi lati per arginare gli attacchi di Juric. Nessun dubbio neanche in mezzo, dove Pulgar torna titolare – dopo che con il Cagliari era toccato a Badelj – e Castrovilli. Sugli esterni, i quotidiani spingono per le avanzate di Lirola e Dalbert per una formazione a trazione offensiva completata da un tridente “vero”: Chiesa a destra, Ribery a sinistra e Cutrone al centro che dovrebbe avere la meglio su Vlahovic.