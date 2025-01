Renzi festeggia il suo 50°: “Cosa manca ora? Lo scudetto della Fiorentina”

L'ex Premier Matteo Renzi ha celebrato il suo cinquantesimo compleanno in una festa/evento che ha visto molte partecipazioni. Nel corso della serata, come riporta La Nazione, al leader di IV è stato chiesto quale sia adesso il suo sogno. Ecco la sua risposta: "Il sogno per me ora? L’unica cosa che veramente manca nella vita è lo scudetto della Fiorentina. Quello sarebbe tutto, da ogni punto di vista. Politico. Personale, esistenziale, umano. Non è che lo ritenga probabilissimo, ma mai dire mai".