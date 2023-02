Reggina in caduta libera, ma Pierozzi resta insostituibile

Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per la Reggina di Pippo Inzaghi. La stagione continua ad essere molto importante, vista la terza posizione in classifica, ma il momento non è dei migliori. Chi invece sta continuando a convincere è il giovane di proprietà viola Niccolò Pierozzi, che ancora una volta è rimasto negli undici del mister per l'intera gara. Solo mezz'ora, invece, per l'altro viola Gabriele Gori.