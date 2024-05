Reggiana, è ufficiale il Ds post Goretti: il comunicato del club

AC Reggiana comunica ufficialmente di avere affidato il ruolo di direttore sportivo a Marcello Pizzimenti. Pizzimenti ha operato e maturato esperienza all’interno dell’area tecnica di Foligno, Perugia, Cosenza e Genoa, in quella che oggi è una carriera ventennale da dirigente sportivo che lo ha visto raccogliere stima, apprezzamenti e risultati di rilievo in tutte le passate esperienze. All’inizio dell’ultima stagione è approdato a Reggio Emilia, come collaboratore alla gestione tecnica della Prima Squadra, contribuendo al mantenimento della categoria. Con la Reggiana ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2025. La Società porge al nuovo direttore sportivo i migliori auguri di buon lavoro.