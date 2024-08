Rebic, la sua avventura turca dura solo un anno. Risoluzione col Besiktas

Dopo un solo anno dall'approdo in Turchia, Ante Rebic lascia il Besiktas. Il contratto del croato sarebbe dovuto scadere a giugno 2025, ma il calciatore ex viola ha scelto di come accordo con il club di risolvere la sua situazione contrattuale. Rebic era arrivato in Turchia a parametro zero dal Milan, senza però mai trovare veramente la condizione per rendere al meglio.