Rasmussen e la ritrovata continuità nella Serie B tedesca: “Ora sono felice”

Sei partite su sette giocate prima dell’interruzione dei campionati, tutte da titolare. Jacob Rasmussen sembra aver trovato la sua dimensione ideale all’Erzgebirge Aue, club di Zweite Bundesliga (Serie B tedesca). A raccontarlo è lo stesso difensore classe ’97 di proprietà della Fiorentina: “Sono molto contento del mio impiego in campo – ha dichiarato il danese a Sport Fyn – Ho giocato come centrale di sinistra nel 3-5-2 e nel 3-4-1-2, per me è stato bello e il club è contento della nostra posizione in classifica”. L’Erzgebirge Aue, che ad oggi può disporre delle prestazioni di Rasmussen fino al prossimo 30 giugno, è attualmente ottavo in classifica.