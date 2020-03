Ex viola, Lezzerini ha una pretendente dalla Serie A: pronto il ritorno?

Luca Lezzerini, 24 anni e un passato tra giovanili e prima squadra (da riserva) della Fiorentina, piace molto al Genoa. Il club di Preziosi, riporta la Gazzetta dello Sport, sta seguendo con attenzione il rendimento del portiere ora al Venezia, che ha esordito in Serie A nel 2015 contro il Frosinone e in Europa nel 2016. I procuratori Pagliari e Minieri tratteranno con il club rossoblu, che ha preso da poco Ichazo per sostituire Jandrei e che mantiene in rosa Perin e Marchetti. Situazione in divenire…