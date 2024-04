Rapina sventata dai vicini nella casa di un calciatore viola. La ricostruzione

Rapina sventata nella notte in casa di un calciatore della Fiorentina. Infatti come riporta La Nazione, mentre era in corso la gara di Conference tra Fiorentine e Viktoria Plzen, due malviventi si sono introdotti nella casa di un giocatore viola e soltanto grazie all'intervento dei vicini non sono riusciti a portare via niente. Per entrare in casa i due ladri hanno rotto la porta finestra, ma il sopraggiungere di un vicino ha mandato a monte i piani. I due sono stati visti allontanarsi dalla casa a volto scoperto e sul posto sono arrivati i carabinieri. Adesso le telecamere sono al vaglio degli investigatori.