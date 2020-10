Ranieri: “Abbiamo fatto una bellissima partita, i ragazzi hanno risposto alla grande”

L’allenatore blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-Sampdoria: “I ragazzi hanno risposto alla grande, mi è sembrato di rivedere la Samp del post lockdown, che non si dà mai per vinta. Abbiamo fatto una bellissima partita, mi sono veramente piaciuti. Ramirez? Ha risposto alla grande da campione quale è, non so se rimarrà. Il mercato a campionato iniziato è una cosa assurda, finiamolo prima, dà noia agli allenatori. Verre? Ha fatto un gol bellissimo”.

