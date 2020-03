Ramirez tuona: “Ma davvero pensate che solo alla Samp ci siano tanti casi?”

Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha parlato oggi al Secolo XIX, sfogandosi per la situazione che tutta Italia sta vivendo. Ve ne riportiamo un passaggio significativo:

Abbiamo affrontato la nostra emergenza con tranquillità, sentendo spesso i nostri compagni contagiati, che ci hanno sempre tranquillizzato sulle loro condizioni. La Sampdoria non ha tenuto nascosto nulla, tante altre squadre sì e non lo capisco. È una mancanza di rispetto verso chi è stato trasparente e verso le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. Rivelare di avere il virus non è una macchia sulla fedina penale, è questione di salute, di etica. Se si vuole vincere la guerra bisogna isolare i contagiati. Qualcuno pensa seriamente che in Serie A solo la Sampdoria abbia avuto 5, 6, 7 contagiati? Ora per noi conta il presente. Se i contagiati sono 10, devono rimanere 10.