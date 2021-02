Raggi non ha dubbi: “Spezia sorpresa del campionato. Fiorentina, che delusione”

L’ex difensore Andrea Raggi, protagonista negli ultimi anni col Monaco dopo le varie esperienze in Italia (Empoli su tutte), è intervenuto a TMW Radio e sulla Serie A ha detto:

Per lo scudetto dico Inter, la vedo più pronta. Non so se il Milan reggerà fino alla fine. La Juventus credo che passi il turno di Champions, poi però vedo una Juve inferiore a quelle che ho affrontato io in Europa. La rivelazione? Lo Spezia, anche perchè sono nato lì. Ma non mi aspettavo un campionato così. Sono più le delusioni, come la Fiorentina. Rischiano grosso diverse ex big (Torino, Cagliari e Fiorentina, ndr).