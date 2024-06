Radio Bruno e una nuova sfida a scopo benefico: appuntamento domani alle 20

La scommessa a novembre sembrava già persa e invece Nico ci ha messo fin troppo tempo e solo all’ultima giornata di campionato ha consentito a 25 tifosi viola ascoltatori di Radio Bruno di farsi pagare la cena al Dogali dalla voce viola per eccellenza, David Guetta. I termini erano chiari: se l’argentino avesse segnato meno di 16 reti in stagione chi scommetteva avrebbe dovuto fare una donazione a Matrix, dalla sedicesima realizzazione in poi tutti a cena gratis nel viale Malta. Appuntamento alle 20 di domani con il lancio di una nuova sfida a scopo benefico.