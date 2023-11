La redazione di Firenze di Radio Bruno si prepara ad un'altra diretta speciale. Domani infatti dalle 11 alle 13 il direttore David Guetta sarà in onda, insieme al resto della redazione, per un'edizione straordinaria di Firenze e Dintorni per aggiornare tutti gli ascoltatori sulla situazione relativa all'alluvione, anche in vista di Fiorentina-Juventus. In serata poi la classica diretta per il racconto della partita, come da tradizione.