Rabbia Roma, Fonseca: “Episodi arbitrali parlano da soli, cose incomprensibili”

Il tecnico portoghese, Paulo Fonseca, ha espresso tutto il suo disappunto al termine della gara contro il Sassuolo terminata a reti bianche. Il tecnico, espulso per proteste al termine della prima frazione di gioco, ha parlato così delle scelte a suo modo discutibili dell’arbitro Maresca:

Gli episodi parlano da soli, sono accadute cose che non posso comprendere. Come puoi dare un giallo al primo fallo di Pedro? Lo stesso provvedimento preso per quello su Pellegrini (fallaccio di Obiang, ndr), che invece era da rosso… Se l’arbitro non vede c’è il Var. E poi c’è il rigore per il mani sul tiro di Spinazzola. Cosa ho detto a Maresca prima di essere espulso? Che quattro gialli su cinque falli erano troppi, soprattutto il primo per Pedro proprio non ci stava