Maran: “Morale della squadra non è buono. Per uscirne serve la nostra carica agonista”

Sono arrivate anche le parole di Rolando Maran nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Sono straconvinto che ciò che metteremo in campo è il nostro credo. Dovremmo essere bravi a mettere in campo la carica agonistica del Genoa, la sua carta d’identità. Il morale della squadra non può essere buono ed è giusto che sia così, perché vogliamo cose diverse da noi stessi, cose diverse per i tifosi e per la società. Il primo obiettivo è riuscire a ribaltare questo sentimento che abbiamo dentro ed essere orgogliosi di quello che riusciremo a dare da qua in avanti. Dobbiamo essere il Genoa, con quelle caratteristiche che hanno sempre caratterizzato questi colori, e per venirne a capo di questa situazione