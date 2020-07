R. Sensi: “Pradè comprava i giocatori, poi io… Montella? Vicino a mio padre fino alla fine”

Oggi Franco Sensi avrebbe compiuto 94 anni. Giuseppe Falcao ha intervistato la figlia ed ex presidente della Roma Rosella, ecco le sue parole pubblicate sul suo account Facebook.

Rapporto con i calciatori? Ricordo un aneddoto che mi fa sorridere ancora oggi. I calciatori stranieri, quelli appena arrivati alla Roma, quando mi vedevano entrare alla fine della partita dentro lo spogliatoio non si aspettavano di vedere una presidente donna, anche perché loro la trattativa l’avevano fatta con Daniele (Pradè). Soprattutto quando le cose andavano male mi ricordo le facce stupite di questi calciatori nel vedere questa figura femminile inferocita sbraitare. Papà fino all’ultimo minuto e all’ultimo secondo della sua vita aveva in testa la Roma. Negli ultimi giorni di grande sofferenza in ospedale lui pensava alla Roma e soprattutto a due suoi giocatori. A Francesco (Totti) e a Vincenzo Montella che sono andati a trovarlo.