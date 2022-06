R. Galli su Zurkowski: “Ecco perchè la Fiorentina vuole cederlo”

Il centrocampista polacco destinato a non rientrare in viola

Il centrocampista polacco classe 1997 è reduce dalla sua terza stagione consecutiva (sempre in prestito) all'Empoli. Quest'anno si è consacrato segnando 6 gol al primo vero campionato di Serie A. Su di lui c'è l'interesse di vari club, ma la sua preferenza è ancora l'Empoli. Gli azzurri non hanno però esercitato il diritto di riscatto da 4,5 milioni e sperano in uno "sconto" da parte della Fiorentina. Zurkowski potrebbe diventare pedina di scambio per arrivare a Bajrami.