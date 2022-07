R.Galli: “La Fiorentina si sta preparando alla fase 2 del mercato”

"Milenkovic è stato tra i primi convocati per il ritiro. Credo che la Fiorentina dovrà comunque guardarsi attorno per prepararsi all'evenienza di una partenza"

Redazione VN

Il giornalista Riccardo Galli è intervenuto oggi al Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato del calciomercato della Fiorentina.

Su Gollini

"Prima del suo arrivo, ho avuto modo di parlare con qualcuno che conosceva Gollini. La risposta fu: Gollini tornerebbe in Italia solo per tornare alla Fiorentina"

Su Dodò

"Dodò è un'operazione importante. A livello di peso economico non è banale, visto che la Fiorentina è andata oltre i 15 milioni considerati la base del prezzo. C'è bisogno di ultimi giorni e dettagli per formalizzare il tutto. Non vedo come l'operazione non possa andare in porto"

Su Milenkovic

"Immagino che la Fiorentina voglia provare a trattenere Milenkovic. Chiaramente influiranno le operazioni di Inter e Juventus. Milenkovic è stato tra i primi convocati per il ritiro. Credo che la Fiorentina dovrà comunque guardarsi attorno per prepararsi all'evenienza di una partenza. Se dovesse rimanere bisognerebbe comunque parlare di un qualcosa di nuovo per lui e la Fiorentina, dato il contratto in scadenza nel 2023"

Sul calciomercato dei viola

"Credo si stia preparando la fase due del mercato, nella quale ci saranno altre sfumature. Non c'è fretta al momento, dato che la Fiorentina potrebbe iniziare domani il campionato e sta valutando solo operazioni in uscita ed eventuali aggiustamenti in entrata"