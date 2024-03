Quinta edizione del Memorial in ricordo della nostra Chiara Baglioni

Al via oggi il quinto Memorial in ricordo di Chiara Baglioni, organizzato dall'ASD Figline 1965

Al via oggi alle ore 15 la prima sfida della quinta edizione del Memorial Chiara Baglioni, addetta stampa dell'ASD Figline 1965 nella stagione 2016-17, colonna di Violanews.com, che ci ha lasciati a soli 32 anni nel 2018. Il torneo sarà aperto alla categoria Allievi B Under16 e sarà diviso in due giornate. Parteciperanno quattro squadre: Figline, Audax Rufina, Valdorcia e Dicomano. Oggi le due semifinali e Lunedì 1 Aprile le finali per il terzo-quarto e primo-secondo. Con una nota sul proprio sito il Figline si è espressa così: