Qui Udinese: domani in campo a Roma, ecco come giocherà. Poi i viola

I friulani prima di sfidare davanti al proprio pubblico la Fiorentina dovranno vedersela con Mourinho

Stranezze del calendario: se questo pomeriggio la Fiorentina ha già ripreso i lavori dopo la sconfitta subita dall'Inter per iniziare a preparare la sfida contro l'Udinese, gli stessi friulani devono ancora giocare la loro quinta partita di questo campionato, a Roma contro i giallorossi di José Mourinho. I bianconeri di Luca Gotti scenderanno in campo con il loro classico 3-5-2: davanti all'ex Verona Silvestri giocheranno Becao, Nuytinck e Samir, mentre a centrocampo Molina, Pereyra, Walace, Arslan e Stryger Larsen sosteranno gli attaccanti Pussetto e Deulofeu. Molto probabilmente anche domenica contro la Fiorentina rivedremo gran parte di questo undici iniziale, in una partita che dovrà vedere la truppa viola assolutamente protagonista.