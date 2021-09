Dal CS: ancora out Venuti e Pulgar. Quarta, sopracciglio k.o. ma niente di grave

Le condizioni di Pulgar e Venuti non migliorano, Quarta esce acciaccato: il punto sull'allenamento viola al CS

Dopo la sconfitta con l'Inter, la Fiorentina si è subito ritrovata al Centro Sportivo in vista della sfida di domenica a Udine. Il morale - riporta Radio Bruno - nonostante un k.o. che continua a bruciare resta alto tra il gruppo viola e Vincenzo Italiano non dovrà ricaricare i giocatori sotto l'aspetto motivazionale.

La squadra poi si è spostata al Franchi, dove si sono allenati soltanto i giocatori che ieri non sono scesi in campo contro i nerazzurri. Al Centro Sportivo "Davide Astori" sono rimasti invece Pulgar e Venuti, non ancora recuperati dai rispettivi acciacchi, che continuano con l'allenamento personalizzato. Martinez Quarta invece ha interrotto anzitempo la seduta per una botta all'arcata sopraccigliare, ma niente di grave: l'argentino è rientrato ai campini per farsi medicare la ferita.