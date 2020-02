Qui Udinese: annullata l’amichevole di oggi pomeriggio

Udinese-Fiorentina, in programma sabato prossimo alle ore 18, si disputerà o verrà rimandata? Al momento fa fede l’ordinanza emessa dalla regione Friuli Venezia Giulia di sospendere tutte le attività da qui all’1 marzo (anche se la Lega Serie A spinge per giocare – IL PUNTO). Intanto il club bianconero ha annullato l’amichevole programmata per questo pomeriggio alle 15 al centro sportivo Bruseschi contro la formazione slovena dell’NK Brinje.