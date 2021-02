Qui Udine, problemi per una colonna del centrocampo. Rientro contro la Fiorentina?

Come riportato da Udineseblog, trapelano le prime informazioni sugli esiti degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto oggi Roberto Pereyra. Il centrocampista argentino in stagione ha collezionato 19 presenze arricchite da due reti e quattro assist. Per lui, dopo lo stop rimediato contro il Verona, sono state escluse lesioni muscolari. L’assenza dai campi dovrebbe essere solamente di 2/3 settimane a causa di una elongazione. Il Tucu dovrebbe tornare disponibile entro fine mese, in tempo per affrontare l’importante sfida interna contro la Fiorentina del 28 Febbraio.

