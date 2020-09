C’è stata apprensione nel Torino per Alex Berenguer, che durante l’amichevole contro la Pro Patria è uscito malconcio dal campo. In realtà il trequartista ha riportato una semplice contusione al ginocchio, e il suo rientro a pieno regime entro la sfida con la Fiorentina non dovrebbe essere a rischio. I granata, apparsi indietro di condizione fisica, non sono andati oltre l’1-1.

