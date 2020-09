Femminile, Neto: “Il calcio italiano mi si adatta bene in questa fase. Competiamo per tutto”

Claudia Neto, numero 8 portoghese della Fiorentina Femminile, ha rilasciato un’intervista al portale lusitano zerozero.pt:

«Ero interessata a giocare nel campionato italiano e vivere una nuova esperienza in un altro paese. Il campionato italiano si sta evolvendo ed è stato uno di quelli che mi ha attratto di più per lo stile di calcio praticato, più tecnico e meno fisico di quelli che ho vissuto in questi anni. Siamo partite abbastanza bene con una vittoria importante contro l’Inter (4-0) e un’altra fuori casa contro il Napoli (2-5). È un calcio molto diverso da quello a cui ero abituata in Germania, ma penso che sia uno stile di gioco che si adatta bene a questa fase della mia carriera. Sono molto felice e grata alla Fiorentina per avermi dato l’opportunità di rappresentare questo grande e storico club. L’avvio è stato eccezionale. L’obiettivo della Fiorentina è lottare per tutti i titoli nazionali e cercare di competere al meglio in Champions League»

TUTTO SULLA SERIE A FEMMINILE