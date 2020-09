Qui Torino: Ansaldi e i nazionali in gruppo, venerdì amichevole… a porte aperte

Oggi pomeriggio avrà inizio il mini-ritiro del Torino a Biella, luogo in cui la squadra di Giampaolo venerdì alle 16 affronterà la Primavera granata allo stadio La Marmora-Pozzo. Dopo la seduta al Filadelfia di questa mattina, dopo pranzo la squadra granata è partita per Biella e nel tardo pomeriggio – alle 18 – svolgerà l’allenamento che sarà a porte aperte. Potranno entrare i primi 1000 tifosi che si presenteranno allo stadio. Come riporta Toronews, anche Ansaldi, oltre ai nazionali, si è aggregato al gruppo a disposizione di Giampaolo. Recuperato anche Berenguer, che aveva accusato qualche problema all’inizio di settembre, l’unico indisponibile è il lungodegente Baselli.

