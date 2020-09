Dal Centro Sportivo: primo allenamento per Bonaventura, Raiola protagonista

Come riportato da Radio Bruno Toscana, alle 9:30 la Fiorentina si è allenata al Centro Sportivo “Davide Astori”. Primo allenamento con i compagni per Giacomo Bonaventura che ha incominciato a conoscere i metodi di Beppe Iachini. Sono tornati tre calciatori dalle rispettive nazionali, Dragowski, Milenkovic e Vlahovic. Anche loro hanno lavorato sul campo in vista della prima di campionato contro il Torino. Pulgar invece prosegue il suo percorso personalizzato lavorando a parte.

Sul fronte mercato da sottolineare la lunga visita di Mino Raiola. Mattinata a Firenze per il noto agente che ha accompagnato Bonaventura e si è trattenuto con Pradè per oltre 3 ore. Definiti gli ultimi dettagli, confermato un biennale per l’ex Milan. Contratto di poco inferiore a 1,7 milioni di euro. Raiola e Pradè presumibilmente hanno parlato anche di altri calciatori scambiandosi informazioni sui tanti assistiti dell’italo-olandese. In ottica viola erano usciti i nomi dell’esterno Marcus Thuram, del laterale mancino Luca Pellegrini e del centrale granata Armando Izzo.

