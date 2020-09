Qui Samp, video e tattica in vista della Fiorentina. Uno dei titolari lavora a parte

La Sampdoria mette benzina nel motore in vista della trasferta di dopodomani contro la Fiorentina. La rosa di mister Claudio Ranieri ha svolto una seduta di allenamento mattutina a Bogliasco preceduta da una riunione in sala video. Poi tutti in campo per esercitazioni tattiche finalizzate alla conclusione in porta. Morten Thorsby ha svolto lavoro specifico fra campo e palestra. Per domani è prevista una nuova razione di lavoro alla mattina prima della partenza per il capoluogo toscano. Ne dà notizia il sito ufficiale della società blucerchiata.

