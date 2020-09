Valcareggi fa scudo: “Vlahovic? Per me venerdì è titolare. Lo vogliono tutti, ci sarà un motivo”

Furio Valcareggi è stato ospite negli studi di Lady Radio. Questo il suo pensiero sull’attaccante viola Dusan Vlahovic:

“Venerdì Vlahovic per me parte titolare. Le ossa se le deve fare a Firenze, non è come Sottil che non ha superato l’esame, deve rimanere qua. Ha sbagliato a San Siro? L’ha sbagliato col piede non suo… In Serie A è pieno di giocatori che sanno usare solo un piede, se gli fosse capitata sul mancino avrebbe sfondato la porta. Lukaku ne ha sbagliati tre di gol… Ma poi lo vogliono tutti, ci sarà un motivo. Con chi lo cambi? Piatek? Buon giocatore, ma non mi sveno. Quelli prendibili sono peggio dei nostri. Cercare di dare Vlahovic in prestito è follia, le voglio io le sue prestazioni. Cutrone? Lo ritengo pari all’attuale Piatek, 12/13 gol li può fare se gioca più di due o tre minuti a partita”.

